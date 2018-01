Partia slår seg saman

Nyheter

Det samanslåtte partiet får namnet Vestlandet Frp.

– Det valde styret har ansvar for å stå for den praktiske gjennomføringa av samanslåinga fram mot stiftingsmøtet 26. mai. Fylkestingsgruppa til Frp i Fylkestinget, vil framleis vere eit eige organisasjonsledd fram til formell samanslåing av dei to fylkeskommunane 01.01.2020, heiter det i ei pressemelding.

På fylkesårsmøtet vart Lars-Svein Drabløs frå Eid valt til leiar, medan Arnt Ove Nilsen frå Selje vart valt til studieleiar og Hogne Bleie frå Vågsøy, Britt Dalsbotten frå Førde og Anfinn Sjåstad frå Selje alle er styremedlemmar.