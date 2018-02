Bidrar med millioner til oppdrettskommunene

Nyheter

I høst skrudde regjeringen på det nye trafikklyssystemet og gav med det oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe to prosent vekst i områder der miljøtilstanden er god.

I går gikk fristen for å kjøpe vekst ut i denne omgang, og verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, har kjøpt vekst flere steder i landet for til sammen 168 millioner kroner.

Alle får en del av kaka

– Vi har virksomhet i flere av områdene som er gitt grønt lys, og har valgt å kjøpe vekst der det er mulig. Denne muligheten gjør at næringen kan vokse på en bærekraftig måte der det er forsvarlig, sier konserndirektør for oppdrett i Norge, Per-Roar Gjerde, i en pressemelding.

80 prosent av det oppdrettsselskapene nå kjøper vekst for går inn i Havbruksfondet. Pengene vil i løpet av året bli fordelt på alle landets oppdrettskommuner.

– Vi skaper både viktige arbeidsplasser og store ringvirkninger i små samfunn langs hele kysten. Vi synes det er gledelig å kunne bidrar til at kommunene langs kysten får midler til å opprettholde og styrke sine tjenester, sier Gjerde.

– Spiller en viktig rolle

En av disse kommunene er Kvinnherad i Hordaland, som har lang tradisjon for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Ordfører, Peder Sjo Slettebø, er svært glad for midlene som nå kommer inn i kommunekassa.

– Havbruksnæringen spiller en viktig rolle i kommuner som Kvinnherad, og vi har ambisjoner om å legge til rette for en enda sterkere tilstedeværelse av næringen i fremtiden. Pengene som nå kommer fra Marine Harvest er enda en god grunn for landets kommuner til å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i en fremtidsrettet næring, sier Sjo Slettebø.