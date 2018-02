Kjørte feil – og så gikk det fra vondt til verre

Nyheter

Politiet fikk melding om hendelsen på fv. 601 klokken kvart på ni torsdag. Det polske vogntoget var på veg fra Måløy i retning Holvik da det kjørte seg fast, opplyser politiet.

Fjordenes Tidende får opplyst at vogntoget, som skulle til Selstad på Moldøen, kjørte feil og at sjåførens forsøk på å snu tilbake i retning Måløy før han startet på den smale veien ut mot Holvik mislyktes. Snuoperasjonen førte nemlig til at vogntoget kjørte seg fast i jord og gjørme og kommer seg altså nå ikke videre.

Vogntoget sperrer det ene kjørefeltet og det er nå tilkalt en truck som skal forsøke å trekke vogntoget ut av gjørma. Om trucken ikke lykkes er neste utvei en bergingsbil fra Stårheim, får Fjordenes Tidende opplyst.

Politiet er på stedet.