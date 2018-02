Frøy-gruppen kjøper dykkerselskapet Seadive AS

Nyheter

Frøy-gruppen har kjøpt opp Seadive AS som har sitt hovedkontor i Toftøy Næringspark i Øygarden utenfor Bergen. Seadive, som har 15 ansatte, omsatte for i overkant av 30 millioner kroner i 2017. Selskapet sitter på betydelig dykkerkompetanse, og er godt etablert i havbruksnæringen.

- Fra før dekker Frøy-gruppen Nord-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal, og Sogn og Fjordane. Med oppkjøpet av Seadive er vi godt posisjonert for å vokse ytterligere i kystområdene i Hordaland, og etter hvert i Rogaland, sier daglig leder i Frøy Vest, Joar Gjerde i en pressemelding.

Dykkerkompetanse

Seadive, som ble etablert i 1997, tilbyr profesjonelle dykkertjenester og andre tilhørende servicetjenester primært til havbruksnæringen. Seadive har i dag fem fartøy som alle er spesialutrustet for dykkertjenester, og har i tillegg faste dykkerstasjoner integrert i lastebiler og spesialbygde tilhengere.

- De ansatte i Seadive har en betydelig dykker- og servicekompetanse, og passer derfor svært godt inn hos oss i Frøygruppen, sier Gjerde.

Veletablert innen havbruk

- Vi har lang og allsidig erfaring fra maritim-, bygg- og anleggsbransjen, og et solid fotfeste i havbruksnæringen. Vi utfører arbeid både over og under vann, og i samarbeid med andre entreprenørselskaper løser vi de fleste oppgaver. Innenfor havbruksnæringen tilbyr vi ulike tjenester og er i dag en betydelig leverandør til aktører i Hordaland, sier Åge Kismul som er daglig leder og hovedaksjonær i Seadive.

Selskapet er veletablert med et godt samarbeid med flere viktige aktører innenfor havbruksnæringen i området rundt Bergen. I Toftøy Næringspark disponerer Seadive egen base med kontorfasiliteter, verksted, lager, samt utearealer og kai. I tillegg har selskapet nylig etablert en base i Espevik i Tysnes kommune ytterst i Hardangerfjorden.

Fleksibilitet

- I tillegg til en arbeidskatamaran med høy kapasitet, mobiliserer vi med hurtiggående dykkerfartøy eller spesialutrustede biler. Dette gir oss fleksibilitet, enten det gjelder hurtig utrykning eller rutinemessige tyngre oppdrag, sier Kismul.

- Vi er svært tilfreds med at Seadive nå blir en del av Frøy-gruppen. Dette vil bidra til videre vekst av selskapet, og utvikling av ansatte og kundeforhold, avslutter Åge Kismul i Seadive.