Lokal bedrift får 14 millioner til forskning

Måløybedriften Ecobait AS mottar 14 millioner fra Forskningsrådet for videre forskning på kunstig agn til bruk på line og teine. Det bekrefter selskapet overfor Fjordenes Tidende fredag ettermiddag.

Bedriften driver aktivt med forskning og utvikling, og forklarer at de har allerede knyttet til seg en meget dyktig Nærings-ph.d., Dejan Knezevic, og fem studenter på bachelor- og masternivå fra Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU).

Selskapet har utspring i fiskerimiljøet i Måløy med tidligere linebåtreder Kåre Furnes i spissen. Ecobait AS har nå aksjonærer fra 18 linerederi fra hele landet, og Fiskernes Agnforsyning i Tromsø. Styreleder er skipper og linebåtreder, Jan Ove Langeland, fra Bremanger.

– Denne støtten er svært oppmuntrende og betyr veldig mye for oss. Vi takker for tilliten Forskningsrådet har vist oss. Vi har bygget opp et meget kompetent team rundt Ecobait med professor Trond Storebakken ved NMBU som faglig veileder med stor kunnskap og erfaring innen våre fagfelt. Ecobait har også en stor styrke i aktive eiere som hele tiden bidrar med faglige innspill og utfører testing av forskjellige typer agn, sier Ole Petter Humborstad, daglig leder i Ecobait AS.

Søknaden til Forskningsrådet bestod av fem arbeidspakker knyttet til line og teineagn, og inkluderer etablering av FoU-enhet for agnprosessering i Måløy. Bedriften har i dag et utstrakt samarbeid med NMBU. Andre deltagere i prosjektet er blant annet bedriftsrådgivningsselskapet Segel, Havforskningsinstituttet og Universidade do Minho i Portugal.

– Dette er et forsknings- og utviklingsprosjekt, og vi har ingen garanti for å lykkes. Men disse midlene fra Forskningsrådet og teamet vi nå har bygget rundt Ecobait øker sannsynligheten for måloppnåelse, sier Ole Petter Humborstad.