Selje kommune skal som kjent selge tomta de eier ved Vestkapp. Tidligere ble det bestemt at en ekstern megler skulle ta seg av salgsprosessen, men kommunen har nå valgt at de selv skal stå for salget.

– Det ble så dyrt at vi valgte å gjøre det selv, sier ordfører Stein Robert Osdal, som legger til at det ikke er lenge igjen før det blir lagt ut. Taksten for tomta er foreløpig ikke kjent.