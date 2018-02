Nyheter

Mandag morgen var Vågsøy-politiet på plass i barnehagen for å få en oversikt over hva som er frastjålet. Innsatsleder Morten Hagen var i gang med åstedsundersøkelsen da Fjordenes Tidende var innom Skramsmarka like før klokken 9. Da kunne han foreløpig ikke si noe om hva som er stjålet fra barnehagen.

Innbruddet skjedde natt til mandag. Ett av vinduene til barnehagen er knust som følge av innbruddet.