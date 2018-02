Kinn-delegasjonen har startet «salgsjobben» i vestlandshovedstaden

Nyheter

Nemnda åpnet "studieturen" i Bergen mandag med et møte med fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap) i Hordaland Fylkeskommune. Deretter besøkte man Sparebanken Vest og deres administrerende direktør, Jan Erik Kjerpeseth fra Svelgen.

Kinn-delegasjonen holder til på Clarion Hotel Admiral i Bergen sentrum og møtte her byrådsleder i Bergen og styreleder i Vest-Norges Brusselkontor, Harald Schjeldrup (Ap) i ettermiddag. Programmet mandag ble avsluttet med møter med Tom Knudsen fra NHO Vestlandet og Jone Stangeland fra Statoil.

Tirsdag er det planlagt et besøk i Media City før oppholdet i Bergen avsluttes med besøk fra Norges største ledelse- og organisasjonsutviklingsmiljø, AFF.

Fra Vågsøy deltar fellesnemnda-politikerne Kristin Maurstad (Ap), Nils Myklebust (Sp), Edvard Iversen (V) og Rolf Domstein, tillitsvalgt Ingunn Frøyen, samt Linda Myhre Larsen og Jon Even Kvalheim Myre. De to sistnevnte er nylig ansatt som prosjektkoordinatorer (50 prosent hver) i nye Kinn kommune. Sammen med prosjektrådmann Terje Heggheim og prosjektkoordinator Rolf Bjarne Sund, som begge er heltidsansatte, utgjør de prosjektorganisasjonen for kommunen Stortinget har vedtatt å slå sammen fra 2020.

Fjordenes Tidende er på plass i Bergen og vil publisere saker på fjt.no mandag og tirsdag.