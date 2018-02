I dag får familiane oppleve dette

Nyheter

Barne- og familieprogrammet som har blitt sendt på NRK1 sidan byrjinga av januar føl tre familiar som er sendt ut i naturen for å samarbeide, utforske og konkurrere.

I løpet av serien har ein fått bli med familiane til ein rekkje stadar i Norge sitt langstrakte land, og i kveldens og torsdagens episode er deltakarane i Bremanger.

Deltakarane kom med båt til Vetvika og var der i to dagar. Der budde dei på stranda og fekk kose seg i strålande vêr.

– Krabbefiske, bading, skattejakt på stranda og idyll i strandkanten. Etter fleire veker i innlandet var det godt å kome seg ut til havet. Vi hadde ein fantastisk tur i Bremanger! Verkeleg heilt unik natur som vart superfin i programmet og gav heilt nye opplevingar for deltakarane, seier produsent Sigrid Hågenrud i Strix.

Etter to dagar i Vetvika fjekk turen til Grotlesanden der det vart arrangert konkurranse.

– Vi hadde heilt fantastisk vêr og skyfri himmel så eg veit at både crewet og deltakarane har fantastiske minner frå Bremanger. Eg er så glad for at vi kasta oss rundt og fekk det til. Det var eigentleg ikkje på planen å dra dit, men grunna vêr og endringar i turane måtte vi kaste oss rundt å finne på noko nytt, og eg er så glad for at vi hamna akkurat her, seier Hågenrud.

– Ut mot havet! Familiane skal på tur til Bremangerlandet heilt vest i Sogn og Fjordane. Her er det krittkvite strender, fisk i havet, krabbekoking i strandkanten, og veldig mykje mygg, skriv NRK om kveldens episode.

Då produksjonen, med programleiar Ingrid Gjessing Linhave, var i kommunen i august, budde dei tre deltakarfamiliane i ei sjøbud på Liseth. Dei fekk blant anna lære om garn og fiske, og i løpet av opphaldet gjekk dei også til Vetvika, og dei hadde fleire konkurransar på Grotlesanden.