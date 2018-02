Nyheter

Politiet fikk klokken 12.36 onsdag ettermiddag melding om at to lastebiler har hatt et mindre sammenstøt på rv. 618 i Håvik i Selje kommune.

Ingen av personene i bilene skal ha blitt skadet i sammenstøtet, og det er heller ikke meldt om materielle skader.

Berginsbiler er på stedet, men politiet opplyser at nødetatene ikke vil rykke ut. Det opplyses samtidig at vegen blir stengt i en kort periode.