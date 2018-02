Nyheter

Lærlingstrategien for kommunen, som vart vedteken i kommunestyret i Eid torsdag, seier at ein ønskjer å ha 15 lærlingar innan 2020.

Den styrka lærlingsatsinga er knytt til trong for fleire fagarbeidarar i kommunen i framtida. Målet er at dei som blir lærlingar i Eid kommune skal få fast arbeid i kommunen etter at dei har teke fagprøve.

Eid kommune har som del av denne satsinga meldt seg inn i Nordfjord Opplæringskontor, og auka løyvingane på budsjettet til læreplassar.