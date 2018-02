Nyheter

Under årsmøtet, som ble arrangert ved Lefdal i Eid kommune, gikk de to lokale politiske partiene sammen om det historiske vedtaket. Sammenslåingen blir naturlig nok gjort i forbindelse med at Selje og Eid fra 2020 blir til Stad kommune.

Under årsmøtet satte det nye lokallagspartiet også flere mål for den kommende perioden.

De ønsker blant annet å jobbe for at Vestlandet blir en hydrogenregion.

– Vi må arbeide for å etablere lokal produksjon av hydrogen i områder med tilstrekkelig kraft og infrastruktur, heter det i en pressemelding fra patriet.

Fritt skolevalg, samt et trygt og seriøst arbeidsmarked, står også på agendaen for partiet.