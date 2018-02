Har fått jobben med å leie IKT-samarbeidet i Nordfjord

Nyheter

Det melder Eid kommune mandag. Tor Halvar Flacké Botnen har utdanning i informatikk og kjem frå ei stilling som IT-leiar i Ulstein kommune. Det siste året har han leia strategigruppa i Søre Sunnmøre IKT.

Stillinga som dagleg leiar for IKT Nordfjord er ei nyoppretta leiarstilling som får det administrative leiaransvaret for IKT-samarbeidet i Nordfjord, inkludert Bremanger. Samarbeidet er organisert i ein driftsdel - Nordfjordnett, som er lokalisert i Måløy, og ein strategidel som skal vere på Nordfjordeid. IKT-samarbeidet i Nordfjord blir no omorganisert.

Tor Halvar Flacké Botnen tek til i stillinga 1. juni.