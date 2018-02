Vil ikkje gi frå seg retten til å bestemme sjølv

Nyheter

– Dette er ei særs viktig sak for Noreg, seier Reksnes i ei pressemelding.

– Dersom vi seier ja til EU sin energimarknad seier vi samtidig frå oss det meste av den nasjonale råderetten over energiressursane våre. Dette er ei viktig sak for Senterpartiet og eg er glad for at Fylkesutvalet samrøystes slutta seg til denne saka, seier Reksnes vidare.

Han håpar ein får til ei brei mobilisering mot innlemming i energimarknaden, og meiner ein må slå ring om råderetten ein har over energiressursane i fylket.

– Her må vi gje tydleg beskjed til Regjeringa om at dette er eit dårleg forslag. Eg har i dag oppmoda alle våre kommunestyregrupper om å ta opp denne saka i kommunestyra rundt i heile fylket og eg forventar at eit samla Sogn og Fjordane seier nei til deltaking i EU sin energimarknad, slår Reksnes fast.