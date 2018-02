– Vegen kan ikke ligge urørt år etter år uten at kommunen er pådriver for å bedre sikkerheten

Nyheter

Dette innlegget er skrevet av Arnbjørn Bruland fra Selje.

Plan for trafikktrygging i Selje

Som pensjonist har jeg hatt rikelig tid til å lese plan for trafikktrygging, tidsperiode 2018 – 2025, og er rimelig rystet. Den aller farligste vegen i Selje, i forhold til trafikk, tror jeg er fv. 631, som går fra Sandvik til Selje, og den er ikke nevnt i trafikktryggingsplanen med et ord. Veien blir brukt som skolevei av mange av barna i byggefeltene i øverste Djupedalen, og videre nedover. Jeg vet at det er en bratt sikksakk «gang-rås» langt fram i Djupedalen, men den kan til tider være dårlig både brøytet og belyst, og full av is. De aller fleste av oss, vet at barn går der det er enklest.

Langs denne bilveien i Selje sentrum, ligger det ca. 55 husstander som bruker vegen både som bilvei og gangveg. Som turvei blir den brukt av «hele bygda» både i dagslys og bekmørke. Fv. 631 er også hovedveien mellom Stadlandet og Selje sentrum, så det er i perioder stor biltrafikk forbi i løpet av dagen. Om morgen og på kveldstid, er det ikke ett eneste gatelys på strekningen, fra Røysa, og til krysset som går til byggefeltet i Djupedalen. Skal vi godta at det er slik? Jeg forstår at utbedring av vegen er en utfordring, men det betyr ikke at den kan ligge urørt år etter år, uten at kommunen er en pådriver for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten. Min mening er at denne vegen burde komme opp på 1.-prioritet på «Fylkeskommunale vegar – investering». Det har gjennom tidene gått mange støtfangere og framskjermer i området, men det lar seg erstatte. Om det går liv tapt her, barn eller voksne, lar de seg ikke erstatte.

Da kan en stille spørsmål til kommunestyre, komiteer og nemnder. Har dere gjort det dere kunne for å bedre trafikksituasjonen? Det er ikke min mening at vi ikke har bruk for opphevede gangfelt o.l., spesielt rundt skoler er det viktig. Om vi sammenligner denne skoleveien med skoleveier andre steder i kommunen kan vi undres på om vi her ligger 50–100 år etter. Men jeg mener fv. 631 bør stå først på tiltakslista. Har en følelse av at Selje kommune – etater og administrasjon har «sovet», eller stått på sidelinja, med hatten i hånda i mange år, når det skulle søkes om, eller stilles krav om, midler til mange ting.

Det er mange plasser å søke om midler:

Trafikksikkerhet – Aksjon Skolevei

Regjering.no – Midler til lokale trafikksikkerhets tiltak

Statens vegvesen – Tilskuddsordning for økt sykling

Tilskuddsportalen (Selje kommune er dessverre ikke tilknyttet portalen).