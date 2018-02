Seks seiere til Nordfjord

Nyheter

Måløy vidaregåande skule gikk seirende ut av fylkesmesterskapet i helsefagarbeiderfaget. Her var det elevene Johanne Vedvik, Julie Nilsen Sundal, Helene Josefine Beinnes og Birgitte Sørpoll som sikret skolen en seier i fylkesmesterskapet.

Dette er andre året på rad at helsefagarbeider-elevene ved MVS går seirende ut av fylkesmesterskapet.

Den videregående skolen gjorde det også strålende innenfor kokkefag. Her var det elevene Sander Øen Omberg og Johanna Magdeli Utvær Petterson som leverte de imponerende resultatene, som til slutt førte til en seier.

MVS stilte med fire grupper i mesterskapet: TAF Helse, Kjøretøy, Kokkefag og Industriell produksjon.

Fire seiere til Eid

Elevene fra Eid vidaregåande skule kan være stolte av sine prestasjoner under fylkesmesterskapet. Her var det elever fra fire klasser som gikk helt til topps:

Automasjon: Ole Kristian Vedvik og Ingar Hjelle

Industriell møbelproduksjon: Audun Henden

Design (vg2): Ingrid Alpen

Dataelektronikkarfaget: Michal Berg og Mathias Øvreseth

Til sammen var det 133 elever som konkurrerte i 20 ulike fag under fylkesmesterskapet i yrkesfag, som ble arrangert ved Sogndal vidaregåande skule onsdag.

Leder for hovedopputvalg for opplæring, Karianne Torvanger, åpnet konkurransen. Etter fire timer med ulike konkurranser, var det tid for å kåre vinnerne og dele ut premier.

Hele fylkesmesterskapet var åpent for publikum, og elever ved Sogndal vidaregåande skule var guidar, og fortalte om de ulike fagene.

Ungdomsskoleelever var spesielt inviterte til å komme og se fagene bli utført i praksis, skriver Sogn og Fjordane fylkeskommune i en pressemelding.