– Veksten er nødvendig for å sikre utvikling og gode tenester

Nyheter

Overskotet kjem, ifølge ei pressemelding, i hovudsak av høgare skatteinntekter og inntektsutjamning enn føresett, høgare tilskot til busetjing av flyktningar, høgare avkasting frå kapitalplassering og mindreforbruk innanfor oppvekst/kultur og sentraladministrasjon.

Innanfor helse og omsorg er det eit meirforbruk på 12,4 millionar kroner, i all hovudsak knytt til høgare vikarbruk og tenestekjøp enn budsjettert innanfor heimetenestene, psykiatri og vernepleietenesta. Det gjer at det samla for drift/tenesteyting er eit meirforbruk på cirka 7 millionar kroner. Avdrag på lån, renteinntekter og renteutgifter er om lag som budsjettert.

Rekneskapen er enno ikkje revidert, slik at tala som no er levert SSB er førebelse. Rekneskap og årsmelding for 2017 skal handsamast i Eid kommunestyre 26. april.

– Resultatet for 2017 syner kor viktig det er å halde oppe trykket på tiltak for å ha nødvendig handlingsrom i åra framover, slik det er lagt opp til i budsjettet for 2018, seier rådmann Åslaug Krogsæter i pressemeldinga.

– Det gjeld særleg innanfor helse- og omsorgstenestene. Her pågår det for tida eit omfattande arbeid med omstilling og ny organisering, og tett oppfølging gjennom året for å unngå tilsvarande overskridingar på vikarbruk og tenestekjøp i 2018 som i 2017, seier Krogsæter vidare.

Ordførar Alfred Bjørlo (V) rosar rådmannen og heile kommuneorganisasjonen for godt arbeid i det han omtalar som eit krevjande driftsår.

– Det er positivt med eit lite overskot, men heilt nødvendig med ytterlegare tiltak for å få større handlingsrom i åra som kjem, og raskast råd kunne ta ut gevinstar ved kommunesamanslåinga som no står for døra. Eid er ein kommune i vekst. Det skaper utfordringar for drift og tenester på kort sikt, men veksten vi opplever er heilt nødvendig for å sikre utvikling og gode tenester på lang sikt, seier Bjørlo.