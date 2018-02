Fekk du med deg desse sakene?

Nyheter

Det var ein 30 år gamal surfeturist som måtte bli henta ved stranda Vetvik onsdag ettermiddag.

30-åringen hadde gått over fjellet fra Oldeide til Vetvik laurdag. Surferen fekk problem då han skulle kome seg heim igjen, og vêret skifta.

Du kan lese saka her.

Fleire innlegg om Kinn er også godt lest denne veka. Blant dei er Norges mest innovative kommune, skrive av Martin Hagen, og Kinn - for eller imot?, skrive av Ingunn Frøyen.

Fredag morgon vart det klart at det gjennom natta var gjennomført innbrot både på Joker Flatraket og på Nordfjord Bilsenter på Nordfjordeid.

Du kan lese saka her.

Saka om at ei lokal kvinne vart 810.000 kroner rikare etter å ha spelt Extra denne veka er også godt lest. Denne kan du lese her.