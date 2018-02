Reagerer på at e-post ble publisert

Nyheter

Styreleder Elisabeth Elliott i Nordfjord Havn ønsker å knytte følgende kommentar til saken om hennes bekymringsmelding til Vågsøy-politikere som fjt.no publiserte tirsdag:

For det første reagerer jeg på at Fjordenes Tidende velger å trykke en e-post som det klart fremgår er bedt unntatt offentligheten. Dette uten å kontakte Vågsøy kommune for eventuell nærmere avklaring knyttet til vurderingen om å unnta e-posten fra offentligheten. Undertegnede er heller ikke gitt anledning til å uttale seg.



Videre reagerer jeg på at innholdet i e-posten er fremstilt på en slik måte at det kan se ut som om dette er direkte uttalelser fra meg. Det er ikke tilfelle. Jeg understreker at denne e-posten ikke var ment som et innlegg for eller mot Kinn kommune, men et innspill i prosessen som pågår for å danne den nye kommunen.



Jeg ønsker videre å understreke at min e-post umiddelbart ble tatt tak i både av Edvard Iversen og Øyvind Reed. De har min fulle tillit i det arbeidet de skal gjøre videre i utvalget.