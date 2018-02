Nyheter

Vinterferien står for døren, snøen har lavet ned over store deler av landet og alt ligger til rette for perfekte forhold i skibakkene rundt om. Men husk å sikre hjemmet ditt før du reiser, ellers gir du tjuvene lett spill.

– Dessverre er ferietid også innbruddstid. Vi ser at antall innbrudd stiger når det er ferie og mange er bortreist, sier Øyvind Setnes i Tryg Forsikring i en pressemelding.