Det skriver Utdanningsdirektoratet i en pressemelding.

Ved utgangen av fjoråret var det nesten 2.200 færre barn på venteliste for barnehageplass sammenlignet med 2016. Totalt var det 6.169 barn som ventet på plass, ifølge pressemeldingen.

– Vi synes det er positivt at færre barn må vente på barnehageplass. Mye tyder på at mange kommuner nå i større grad har et fleksibelt barnehageopptak som bidrar til å gjøre hverdagen enklere for mange familier, sier Hilde Hjorth-Johansen i Utdanningsdirektoratet i pressemeldingen.