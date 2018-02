To voksne og to barn får hjelp fra ambulanse

Nyheter

Dyrhamrane ligger langs fylkesvei 614, sør for Svelgen.

– Ett av barna har smerter i magen, og en av de voksne har smerter i en skulder, opplyser operasjonsleder Tatjiana Knappen i Vest politidistrikt til Fjordenes Tidende.

Utover det er det ikke meldt om alvorlige skader for de involverte i trafikkuhellet. De skadde får hjelp fra ambulansepersonell på stedet.

Det sannsynlige hendelsesforløpet er at bilen har fått et sleng som først førte til at den traff fjellveggen med bakenden av bilen. Deretter skal også fronten ha truffet veggen.

Det er ikke meldt om trafikale problemer på stedet, ifølge politiets operasjonsleder.