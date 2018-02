Nyheter

– Vi har inngått en kjedeavtale med UNU, og gleder oss over å sette preg på Nordfjord, skriver Urbanhus i en pressmelding mandag.

De gleder seg over forhandlerstatus med en solid og erfaren bedrift, med godt omdømme og allsidig kompetanse.

– Jeg tror vi kan dra en parallell til Austevoll, hvor vi har et svært godt fotfeste i dag. Måløy med sin vakre beliggenhet, et spennende næringsliv i god vekst, og en erfaren bedrift med et godt omdømme må jo være en suksessformel, og jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen, skriver Urbanhus.

De viser til at UNU har eksistert i 30 år, og at de gradvis har opparbeidet seg solid kompetanse innen bygg, eiendomsutvikling med god erfaring på arkitekttegnede eneboliger.

– De utfører byggeprosjekter fra A til Å med prosjektering, byggesøknader, koordinering og utførelse.

Urbanhus har hovedkontor i Haugesund, og er i dag representert 17 steder i Norge, fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord, samt en ny oppstartet forhandler på Island. Urbanhus har spesialisert seg på moderne funkisinspirert arkitektur og leverer skreddersøm basert på kundens ønsker og behov.

– Vi ser en stadig vekst i antall henvendelser av kunder som ønsker noe mer enn et ferdighus, selv om vi har en stor digital katalog med både hus og hytter. Kanskje ikke så rart, med tanke på den store mengden digital inspirasjon vi eksponeres for, i form av bildedelingstjenester som Instagram, Pinterest og lignende. I tillegg til boligblogger og interiør- og bolig forum som er lett tilgjengelig, skriver Urbanhus, som avslutter:

– Med seg som hovedsamarbeidspartner har vi Optimera som med sitt store tjenestetilbud og varesortiment, som utfyller oss og gir oss all kompetanse fra første strek på boligen til huset eller hytta står ferdig på tomt. På denne måten blir det enkelt å bygge arkitekttegnet hus, uten for mange fordyrende og kompliserende ledd – og det syns vi er kjekt!