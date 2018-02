Nyheter

Alle sektorane avslutta sine rekneskap med overskot. Sektorane får overført 80 prosent av sine overskot til bruk i 2018.

Tilbyr 10.000 kroner og sommarjobb til dei som fullfører Kommunestyret i Vanylven håpar 10.000 kroner og garantert sommarjobb skal få elevar til å velje vidaregåande i kommunen.

Rådmann Andreas Chr. Nørve understrekar at kommunalsjefane, mellomleiarane og dei tilsette er viktige bidragsytarane for at kommunen kan drifte innanfor fastsette budsjett.

Han viser også til at politikarane viser måtehald.