Vil gjere comeback på børsen

– Elkem er blitt eit mykje større og meir spesialisert selskap. I løpet av dei siste åra har vi vakse mykje og lønsamt, og har styrka vår posisjon som ein av verdas leiande leverandørar av avanserte silisiumbaserte material. Etterspørselen etter våre produkt fortset å auke, og vi er godt rusta for vidare lønsam vekst. Ei notering av Elkem sine aksjar på Oslo Børs vil gi oss tilgang til ein breiare kapitalbase og vil støtte opp om vår vekststrategi, seier administrerande direktør Helge Aasen i pressemeldinga.

Elkem, som har eit av verka sine i Svelgen i Bremanger, planlegg samtidig med børsnoteringa å fullføre to store oppkjøp i Kina for å ytterlegare styrke selskapet sin globale posisjon og vekstmoglegheiter.

– Når dette oppkjøpet er fullført, kan vi også sluttføre integrasjonen med to flotte verksemder med betydeleg potensial for vidareutvikling. Vi blir noko så sjeldan som ein norsk aktør med ein leiande marknadsposisjon i Kina, og vi får ein enda betre plattform for vekst i Asia generelt og Kina spesielt, fortset Aasen.