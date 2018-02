Nyheter

Litt etter klokka 16.00 onsdag ettermiddag vart politiet kontakta etter at det var meldt om at tre personar slåst ved ferjekaia i Måløy.

Då politiet kom fram var to menn og ei kvinne involvert. Det synte seg at det var dei to mennene som hadde vore i slagsmål.

Dei vart avhøyrde av politiet og det blir oppretta sak mot dei to, melder operasjonssentralen ved Vest Politidistrikt.

Ingen vart alvorleg skadde.