Er ein av to i fylket som får støtte frå Riksantikvaren

Det skjer etter at Riksantikvaren har fordelt årets tilskudd til istandsetting og vedlikehold av utvalgte tekniske og industrielle anlegg. I Sogn og Fjordane er det Hagevik Tøndefabrik i Hagevik i Vågsøy og Indre Offerdal sagbruk i Årdal som får støtte.

Har brukt all ledig tid på hobbyen – Det er både en hobby, en lidenskap og en galskap, sier Per Henrik Gillesvik om arbeidet med å restaurere, vedlikeholde og drifte den 113 år gamle Hagevik Tøndefabrikk i Hagevik i Vågsøy.

– Med denne støtteordningen ønsker vi å ta vare på et utvalg eldre industrianlegg, slik at de er tilgjengelige for publikum. Flere av anleggene er aktive museer, som forteller om Norges industrielle historie og utvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

For 2018 fikk Riksantikvaren inn søknader fra totalt 34 tekniske og industrielle kulturminner på i overkant av 160 millioner kroner. Riksantikvaren hadde rundt 61 millioner kroner til fordeling.