Fikk plussresultat for første gang på fem år

Nyheter

Det er nett.no som melder om saken.

Eid-bedriften produserer og selger dører og vindu, og hadde i fjor en omsetning på 210 millioner kroner. Det er en ny rekord, hvis man ser på omsetningstallene for de ti siste årene, ifølge artikkelen.

Én stor utfordring for bedriften har vært folie som flasser fra vinduskarmene. I stedet for maling har Norgesvinduet nemlig brukt folie på de innvendige vinduskarmene. Folien begynte imidlertid å sprekke opp etter et par år, grunnet feil fra leverandøren. Problemet dukket først opp i 2012, og har kostet bedriften til sammen 37 millioner kroner, ifølge nett.no. De fikk erstatning fra leverandøren, men kun tre millioner kroner.