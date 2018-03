Stortingspolitiker ser ingen hinder for snuoperasjon

Nyheter

– Dersom Stortinget får en søknad om en slik omgjøring blir den selvsagt behandlet seriøst. Ved forrige korsvei ble det lagt stor vekt på at begge kommunestyrene hadde vedtatt sammenslåingen til det som har blitt karakterisert som «Norges merkeligste kommune». Spesielt Ap og Frp la avgjørende vekt på dette. Dette vil jo bety at hvis Vågsøy kommunestyre skulle endre oppfatning om Kinn så ville grunnlaget for Stortingets vedtak på mange måter falle bort. Et eventuelt klart nei i den kommende folkeavstemningen i Vågsøy ville selvsagt også få betydning for den enkelte Stortingsrepresentant sitt syn på saken, sier Moxnes i en pressemelding.

Moxnes, som er Rødt sin eneste representant på Stortinget, har også merket seg påstandene om at Flora og Vågsøy skulle kunne få krav om å betale tilbake midler som er bevilget til sammenslåingsarbeidet så langt.

– Dette ville virke meget urimelig. Det er Stortinget som har vedtatt å slå sammen Flora og Vågsøy og som har stilt til rådighet midler for denne sammenslåingen. Hvis Stortinget opphever sitt eget vedtak ved en eventuell ny behandling må også Stortinget bære kostnadene med det, sier stortingspolitikeren.