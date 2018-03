Nyheter

Økningen i opplaget for Fjordenes Tidende kommer fram av tallene fra Landslaget for lokalaviser (LLA) som ble lagt fram i dag.

– Dette er veldig gledelige tall. Det er veldig positivt at stadig flere leser Fjordenes Tidende både på nett og papir. Dette forteller at lokalavisa har en sterk posisjon og at den er en viktig og samlende funksjon. Dette er et signal om at folk er glade i og vil ha lokalavis, sier en fornøyd Erling Wåge, ansvarlig redaktør i Fjordenes Tidende.

– Når flere vil betale for journalistikken så er vi i stand til å lage mer journalistikk, vi kan være på flere møter og arrangementer og bidra til folk får mer innsikt og kunnskap, supplerer han.

Bra år for flere

Landslaget for lokalaviser (LLA) legger i dag fram nye opplagstall for over 100 av lokalavisene i Norge, særlig fådagersavisene som kommer ut i bygder, tettsteder og bydeler landet rundt. Over en tredjedel av disse lokalavisene øker opplaget, øvrige aviser går noe tilbake det siste året. Samlet sett går LLA-avisenes opplag ned med beskjedne 0,23 prosent fra det ene året til det andre. Over tid har opplaget til lokalavisene vært stabilt, heter det i en pressemelding.

Sandnesposten går aller mest fram blant lokalavisene og er årets opplagsvinner. Avisa øker med 876 eksemplarer og fortsetter slik den flotte opplagsveksten som lokalavisa har hatt de siste årene.

– For oss i Sandnesposten er det svært gledelig å se at vi nok en gang har et framgangsrikt år bak oss. At vi nå går opp med 876, altså en økning på 19 prosent, er eventyrlig, sier ansvarlig redaktør Frode M. Gjerald og daglig leder/markedssjef Jørn Holmen.

– Forklaringen på veksten er systematisk opplagsarbeid over tid, der vi har gått på hver dør i kommunen vår og tatt en avisprat med innbyggerne. I tillegg forsøker vi å forbedre avisen vår hele veien, sier lederne i Sandnesposten.

Avisa kommer ut tirsdager og torsdager på papir – og publiserer på nett gjennom hele uka. Alt i alt har Sandnesposten et opplag på 5499. Vestby Avis, Askøyværingen, Strilen og Vestnytt er også blant lokalavisene som har gjort det svært godt det siste året.

De over 100 lokalavisene tilknyttet LLA har et samlet netto-opplag på nesten 330.000 eksemplarer. Generalsekretær Rune Hetland i LLA sier at lokalavisene står meget sterkt i befolkningen:

– Lokalavisene tar samfunnsansvar og er lim og lupe i lokalsamfunnet. Avisene våre bygger lokal identitet og engasjement i nærmiljøet. Flere lokalaviser satser nå på en kombinasjon av nett og papir, og det gleder oss at leserne setter pris på å få innholdet vårt på forskjellige plattformer. Vi ser også at en rendyrket nettavis som Alvdal midt i Væla/Tynsetingen vokser med 340 nye betalende abonnenter. Dette er et eksempel på at folk gjerne betaler for god lokal og troverdig journalistikk. I tillegg er lokalavisene en effektiv markedsplass for lokale og nasjonale annonsører, sier LLAs generalsekretær.