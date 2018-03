Spiller på hverandres kompetanse

Nyheter

Fra tre kontor i Nordfjord hjelper sju høyt utdannede kvinner mer enn 100 bedrifter med HMS.

– Det er ikke alle som vet at vi har en bedrift i Måløy som bistår på arbeidsplasser over hele fylket og på Søre Sunnmøre, sier Torill Midtgaard Gaustad.

Hun er daglig leder for Kystbedriftenes Helsetjeneste (KBHT), en kompetansebedrift som gir HMS-tjenester til hele 120 selskaper med til sammen 4.000 ansatte.

Høy kompetanse

Teamet består av en sivilingeniør, en lege og en fysioterapeut, samt flere sykepleiere.

– Vi har et brennende engasjement for forebygging, fordi det gir mening, og fordi det er lønnsomt for hele samfunnet, sier Midtgaard Gaustad.

KBHT ble startet for 25 år siden. På den tiden var det kun sju bedrifter de leverte HMS-tjenester til. I dag har antallet vokst til 120.

De er fortsatt små i landssammenheng, noe den daglige lederen mener er en styrke.

– Våre styrker er kompetanse og tilgjengelighet. Vi spiller på hverandres spesielle kompetanse, til det beste for våre kunder. Og den beste kompetansen får man fra erfaring og samspill internt, påpeker hun.

Selskapet har hatt en stabil omsetning de siste årene, ifølge den daglige lederen. I 2016 lå tallet på 5,8 millioner kroner.

Bare kvinner

De ansatte bistår med ulike kartlegginger, kurs, yrkeshygieniske målinger, risikobasert helseovervåking og individuell veiledning. De gir også rådgivning innenfor sykefraværsoppfølging, ergonomi, psykososialt arbeidsmiljø, konflikter, mobbing og rus.

Selskapet er eid av blant annet Marine Harvest, Domstein, Sogn og Fjordane Energi, Hotel Alexandra og Nordvestvinduet.

På arbeidsplassen er det kun kvinner. Den daglige lederen tror noe av årsaken til dette er at kvinner i høyere grad er på utkikk etter stabilitet, enn det menn er.

– Vår erfaring er at kvinner er mer opptatt av å ha arbeid med mening, og er på utkikk etter noe stabilt. Menn er mer fokusert på karriere og lønn. Det er noe jeg tror beskriver flere «kvinnebedrifter», sier Midtgaard Gaustad, som selv har vært daglig leder i KBHT i 24 år.