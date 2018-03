Rykket ut til brann i fabrikk

Nyheter

Rett før 22.30 onsdag kveld rykket brannvesenet og andre nødetater ut til melding om brann i en fabrikk på Stårheim i Eid kommune.

Politi og brannvesen er på stedet, og melder at de ser flammer i et vindu, og at det er kraftig røykutvikling.

Ifølge mannskap på stedet ser det likevel ut som en mindre brann.

Brannvesenet har iverksatt slukking.

Klokken 22.50 melder Vest politidistrikt om at det er en del røyk på stedet, men at denne går rett til værs.

Brannvesenet vurderer røyken som ikke farlig for omgivelsene så lenge den stiger rett opp.

NRK melder at det er i Øien Båt det brenner. Det skal ikke være folk i lokalene.

Brannen var under kontroll og slukket om lag 23.10.

– Brannen var konsentrert til et begrenset område, så det hjalp på i slokkinga av brannen, sier Frode Korneliussen, som er vaktleder ved Alarmsentralen i Florø, til NRK.