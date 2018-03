Skal gjøre kommunene mer attraktive

Nyheter

– Litt av nøkkelen er at vi finner en samlet strategi og bruker ulike verktøy. Vi må ha egne verktøy for Selje-delen av Stad, og andre typer for Eid. Vi må jobbe på en slik måte at vi ikke låser oss på ett opplegg, sier ordfører Stein Robert Osdal.

Under studieturen til Ålesund fikk politikerne høre om bolystprosjektet som Steinkjer har jobbet med de siste årene. Eid-ordfører Alfred Bjørlo sier dette er noe Stad2020 kommer til å kopiere store deler av.

– Det som ligger i denne tankegangen, er at kommunen er mye mer ute og driver utvikling sammen med bygdene. De kommer ikke til rådhuset for å ha møter, men drar ut i bygdene, der folk er. Det tror jeg blir viktig i den nye kommunen. Vi må få opp gode prosjekt med bygdene, på deres premisser. Vi kommer nok til å stjele mye av det som Steinkjer har gjort i dette prosjektet, sier Bjørlo.

Selje-ordføreren synes også det var inspirerende å høre om prosjektet, men ser utfordringer:

– Den store utfordringen er å endre kultur og holdninger i kommuneorganisasjonene, påpeker han.