Fremdeles sterk motstand i Vågsøy mot sammenslåingen

Ett år etter at kommunene Vågsøy og Flora selv gjennomførte en innbyggersøkelse, er motstanden mot den planlagte sammenslåingen fremdeles stor i Vågsøy. Det viser meningsmålingen som Norstat gjennomførte sist uke på oppdrag fra Fjordenes Tidende, Firdaposten og NRK Sogn og Fjordane.

Et representativt utvalg på 597 vågsøyværinger over 17 år har fått følgende spørsmål per telefon: «Stortinget har vedtatt sammenslåingen av Vågsøy og Flora kommune fra 1. januar 2020. Er du for eller mot en slik sammenslåing?»

62 prosent av respondentene har sagt at de er mot sammenslåingen, 31 prosent er for, mens 7 prosent av respondentene har svart «vet ikke».

Motstanden er størst i aldersgruppen over 59 år. Her er 67 prosent mot Kinn-sammenslåingen, mens kun 26 prosent er for. Også i aldersgruppene 18-29 år, 30-44 år og 44-59 år er det et flertall som ikke ønsker at Vågsøy skal slå seg sammen med Flora.

Vågsøy kommune gjennomfører 11. juni en folkeavstemning om Kinn-sammenslåingen. Hva som blir spørsmålet i folkeavstemningen og hva som blir aldersgrensen for å delta blir først klart i kommunestyret neste torsdag. Det som imidlertid er klart er at kommunestyret ønsker å skille ut stemmene fra Bryggja, som uansett ikke vil være en del av Kinn kommune.

Det har også vi valgt å ha muligheten til å gjøre i vår spørreundersøkelse, som viser at motstanden mot Kinn er spesielt stor i kretsen som fra 2020 blir en del av Stad kommune. 85 prosent av de spurte på Bryggja er imot sammenslåingen av Vågsøy og Flora, mens kun 11 prosent er for.

Om man tar bort resultatene fra Bryggja er 59 prosent av respondentene i «rest-Vågsøy» mot sammenslåingen, mens 33 prosent er for.

Dette er resultatene av den ferske meningsmålingen:

