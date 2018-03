Nyheter

– Det er tydeleg at det må leggjast inn meir innsats for å samle folk no enn tidlegare, både til kyrkjelege og andre tilbod i samfunnet, seier biskop Halvor Nordhaug i ei pressemelding.

Årsrapporten for Bjørgvin bispedøme 2017 viser at snittet på frammøte på ei sundagsgudsteneste er 92,4 deltakarar, store og små sokn sett under eitt. Dermed held trenden med litt færre i snitt til gudsteneste fram.

– Difor arbeider vi langsiktig med kvalitet i alle vår møte med medlemene. Det er tema som skal prega vår vidareutdannig, våre kurs, samlingar og vår kontakt med kyrkjelydane, seier biskopen.

Tala på døypte i høve til kor mange som har foreldre som er medlemer av kyrkja, held seg nokså stabilt, med ein liten auke dei siste åra. Av alle tilhøyrande kyrkja som var eitt år gamle i 2017, var 80,4 prosent døypte. Dei døypte skal ha opplæring, og 34.545 born og unge var samla til trusopplæring i kyrkjelydane i Bjørgvin i løpet av 2017.

Konfirmanttala har alltid vore høge i Bjørgvin, men her ser vi no ein nedgang. Likevel blir nesten 9 av 10 av dei døypte 15-åringane konfirmert (89 prosent).

– Vi følgjer med på utviklinga og har tru på at arbeid med kvalitet i alle møte mellom kyrkja og medlemene er viktig. Dette legg vi vekt på i samtalane med våre mange gode medarbeidarar rundt om i bispedømet, seier biskopen.

