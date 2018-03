Kan redusere politiet si responstid

Nyheter

– Mobilitet til sjøs er viktig for politiet, og eg er glad for at vi har fått denne avtala på plass, seier politidirektør Odd Reidar Humlegård til RS Magasinet.

Avtala mellom Redningsselskapet og politiet tredde i kraft 1. februar, og styrkar beredskapen og reduserer responstida ved politioperative aksjonar. Redningsselskapet har 50 redningsskøyter langs kysten.

Gjennom avtala kan politiet rekvirere redningsskøyter i alle politidistrikt i akutte situasjonar. Førsteprioritet for redningsskøytene er å levere søk- og redningsberedskap (SAR), som blir koordinert gjennom Hovedredningssentralen. Ved samtidskonflikter vil slike SAR-oppdrag ha førsteprioritet.

Ifølgje generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet, så vil det at ein knyter redningsskøytene tettare til politiet føre til at ein styrkar beredskapsevna i det norske samfunnet.