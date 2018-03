Nyheter

– At eg skulle ende i ein slik leiarjobb var ikkje i tankane mine då vi flytta heim. Dottera vår var ein månad gamal og sonen vår nesten fire år då vi flytta. Flyttinga var eit resultat av at vi såg at tida ikkje ville strekke til med to små born og begge i tidkrevjande jobbar i Oslo. Eg vaks sjølv opp i Eid og visste det var ein god stad for born, forklarer Mundal 11 år etter.

Ho viser oss rundt i tidsriktige lokale i Sjøgata der avdelinga for det nasjonale rekneskapsselskapet Accountor nyleg flytta inn.

Er sjef for 18

I september tok Mundal over som leiar med personalansvar for 18 tilsette i Eid, Måløy, Selje og på Bryggja.

– Eg trudde ikkje eg kunne få spennande jobbar då eg flytta heim. Men det viste seg at det finst mange utfordrande arbeidsoppgåver her i distriktet berre ein ser etter.

Mannen Marius er opphavleg frå Svelgen. Familien bygde hus på Haugen etter flyttinga frå hovudstaden.

– Marius fekk jobb i Normatic, då bestemte vi oss for å flytte tilbake. Sjølv tenkte eg at eg fekk vente og sjå, så ordnar det seg nok om eg har ei offensiv innstilling.

– Handlar meir om type

Og det gjorde det. Etter ti år i Vestavind Kraft der ho kom frå ei stilling som økonomisjef, fekk ho tillit då Accountor, tidlegare SpaNo, skulle ha ny leiar.

– Eg vel å tru at eg vart tilsett på grunn av kvalitetane mine, ikkje fordi eg er kvinne. Eg trur det handlar meir om kva type du er enn om kjønn. Om personlegdom og korleis du er som leiar og utviklar. Eg erstattar ein mannleg leiar. Arbeidsmiljøet her er om lag 50-50 menn og kvinner. Men stillingar vi har lyst ut nyleg viser ei overvekt av kvinnelege søkjarar. Det kan tyde på at vi er i ferd med å bli ein bransje med kvinnedominans. Det er noko vi må vere merksam på, for eg har tru på likevekt for å skape gode arbeidsmiljø.

Sjølv om ho innser at karrieremuligheitene i ein storby kan vere endå større, fortel ho at dei ikkje har angra ein dag.

– Det som er bra er at eg kjem tettare på kundane våre. Det er i heimbygda mi, og eg bryr meg om kundane og staden.

Leia bankfilial som 28-åring

Etter å ha jobba eitt år i bank på Eid etter vidaregåande, drog ho til Kristiansand og utdanna seg til siviløkonom. Seinare har ho teke master i leiing og finans på BI i Oslo. Utdanninga og erfaringane frå storbyane ville ho ikkje vore forutan.

– Då eg flytta frå Eid, trudde eg aldri eg skulle flytte tilbake. Men ting endra seg. Vi ville tilbake til familie, gode oppvekstvilkår og fritidstilbod.

– Eg vart leiar for ein filial av det som i dag er Danske Bank, på Økern. Eg var 28 år og hadde ansvar for åtte-ni tilsette. Det var fullt køyr. Men eg var uredd og full av engasjement. Utdanning gjer at du har større valmuligheiter.

Ho ser at det kan vere vanskeleg for par med jobb å bryte opp frå ein by og flytte til heimlege trakter. Sjølv har ho berre gode erfaringar.

Tek tak i omstilling

– Det vanskelege er at to skal få jobb på same tid. Ei løysing for par som er i same situasjon er å sjå på området som ein arbeidsregion. Sjølv jobba eg ti år i Vestavind på Sandane. Eg kjenner folk som pendlar både til Måløy og Volda.

Automatisering er i ferd med å gjere sitt inntog i rekneskapsbransjen.

Monica L. Mundal seier ho gler seg til gå laus på omstillinga.

– Dette ser vi kjem meir og meir, både med automatiske rekneskapsprogram og også robotar. Eg syns det er spennande og noko som gjer jobben interessant. Haldninga på kontoret her er endringsvilje. Folk er nysgjerrige og lærevillige. Allereie komande veke vil vi byrje skolere oss, seier Mundal.

Avdelinga med kontor i Eid, Selje, Måløy og på Bryggja er i dag eit aksjeselskap som er heileigd av Accountor nasjonalt.

– Vi er ei stor verksemd med 80 kontor på landsbasis. Vi har eit stort apparat i ryggen. I dag leverer vi rekneskapsteneste, rådgjeving til selskap og private, vi tek oppdrag i samband med fusjonar, moms, etablering og avvikling. Vi må vere budde på at marknaden kan forskyve seg slik at vi truleg i framtida skal drive meir med kontroll- og rådgjevingstenester. Vi vil hjelpe kundane til å bruke system som gjer drifta meir effektiv.

Det er Moengården Vest som eig lokala der Accountor no har flytta inn.

– Det er 500 totalrenoverte kvadratmeter. AH Bygg Sogndal har gjort jobben. Andre sentrale leverandørar har vore Caverion og Skår VVS, fortel prosjektleiar Ivar Bjarte Nord i Nordplan.