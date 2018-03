Dette er vekas mest leste saker

Nyheter

Rett før 22.30 onsdag kveld rykket brannvesenet og andre nødetater ut til melding om brann i en fabrikk på Stårheim i Eid kommune. Brannen var under kontroll og slukket om lag 23.10.

Du kan lese saka her.

Ei anna sak som var godt lest denne veka handlar om grisekøyring. I løpet av førre helg ramponerte nokon grusbana ved Kolset Oppvekst. Det frustrarar Espen Gulliksen.

– Vi har byrja å renovere bana, og har planar om å legge kunstgras. Folk burde halde seg unna. Dei som har gjort dette har gått så langt at dei har fjerna eit sykkelstativ for å få bilen inn på bana, då er det ikkje tilfeldig, seier Gulliksen.

Mange ville også få med seg resultatet av ei meiningsmåling Norstat har gjennomført for blant anna Fjordenes Tidende. Meiningsmålinga viste at 62 prosent av vågsøyværingane over 17 år er mot ei kommunesammenslåing med Flora.

Du kan lese heile saka her.

To lesarinnlegg er også blant vekas mest leste saker. Dette er «Listhaug har gått for langt», som er skrive av Eid-ordførar Alfred Bjørlo, og «Brann i roseleiren», skrive av Per Gunnar Stensvaag.