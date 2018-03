Ber kommunen om 50.000 kroner til kampanjearbeid

Nyheter

Organisasjonen «Nei til Kinn» gjennomfører sitt stiftelsesmøtet på rådhuset i Måløy onsdag kveld. Torsdag skal kommunestyret behandle en søknad fra den samme organisasjonen.

«Blant formålene til organisasjonen er å representere motstanden mot Kinn i befolkningen i Vågsøy. For å ivareta den nødvendige balansen i informasjonsarbeidet fram mot folkeavstemningen den 11. juni må også Nei-siden få muligheter til å få fram de fakta og argumenter som taler mot Kinn kommune. Vi søker derfor Vågsøy kommune om økonomisk støtte til dette arbeidet. l og med at organisasjonen enda ikke er stiftet har vi ikke fått laget verken en klar plan for informasjonsarbeidet, eller et budsjett for arbeidet. Likevel vet vi at informasjons – og utredningsarbeid koster så vi søker med dette om 50.000 kroner,» heter det i søknaden som er signert Fredrik Egeberg og Geir Ove Refvik.