De gjentatte episodene fant sted i tidsrommet 2007-2012, og skjedde blant annet på et tidspunkt da kvinnen var gravid.

Retten omtaler volden som både av «alvorlig og mindre alvorlig karakter». Skjerpende for dommen er det at volden og de krenkende hendelsene har skjedd samtidig med at kvinnen var gravid og mens barn var til stede.

At saken er gammel vurderes som formildende av retten.

I tillegg til fengselsstraffen må mannen også betale 70.000 kroner i erstatning til den fornærmede kvinnen.