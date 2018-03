Nyheter

Dette er felles for Måløy, Selje, Svelgen, Kalvåg, Nordfjordeid og Åheim.

Ifløge Meteorologisk institutt skal det vere 0 millimeter nedbør og strålande sol i denne perioden. Temperaturane vil stort sett ligge på eit par plussgrader.

For Harpefossen skisenter er meldingane dei same. Her vil temperaturane ligge litt under null grader.