Ras ved Eltvikstranda

OPPDATERING: Veien blir ryddet for stein. Veien blir trolig åpnet i 12-tiden torsdag. Steinspranget kom fra to ulike steder. Det ser ikke ut til at det kom langt oppe på fjellet, ifølge entreprenøren.

Det er Siri Rhen, innbygger i Eltvik, som bekrefter dette overfor Fjordenes Tidende. Eltvik er en av de ytterste bygdene på Stadlandet, og rundt ti personer bor der.

Onsdag gikk det et lite ras på den omtalte veien ut til den vesle bygda. Natt til torsdag gikk det ett til, og denne gangen var det større.

– Det er mye is som smelter. Sjansen er høyere for ras nå, sier Rhen til Fjordenes Tidende og legger til:

– Jeg synes det er skummelt å kjøre der nå.

Hun har kontaktet Selje kommune om saken. Teknisk vakt Geir Ove Liseth opplyser om at kommunen skal se på saken fortløpende, men at de foreløpig ikke har oversikt over situasjonen.

Fjordenes Tidende har tidligere omtalt veien ut til Eltvik. Veien er i såpass dårlig stand at hjemmesykepleien vegrer seg for å kjøre dit.

Siri Rhen håper kommunen utbedrer veien til Eltvik, eller at det blir en helt ny vei over fjellet mot Vestkappvegen.

– Det er ikke like langt, og det er ingen rasfare der, forteller hun.