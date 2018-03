– Det er all grunn til å ta varslene på alvor

Nyheter

Ingen personer var i området da de to rasene gikk tirsdag ettermiddag. Det største raset var 100 meter bredt og 400 meter langt, ifølge Stian Lauritzen ved Eid lensmannskontor.

Politiet ble varslet om raset tirsdag. Rasområdet ble sjekket for spor etter personer. Heldigvis ble det ikke funnet noen spor.

Det er meldt om stor skredfare denne påsken. Harpefossen skisenter skriver i et Facebook-innlegg at tirsdagens to ras viser at det er all grunn til å ta advarslene om skredfare i fjellet på alvor.

– Folk har vært flinke til å ta hensyn til skredfaren, og det var heldigvis ikke folk der raset gikk, skriver de i meldingen.

Videre melder skisenteret om at løypa mellom toppen av heisen på Furehogane og toppen av fjellheisene går nedenfor dette rasområdet, og at denne løypa blir stengt inntil videre.

– Det blir heller ikke kjørt løype bakover i fjellet før snøforholdene blir mer stabile, slår skisenteret fast.