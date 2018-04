Nyheter

– Jeg er glad for at samtlige fylker fra høsten 2018 får mobbeombud. De skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder beskyttelse mot mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Fra høsten etableres en nasjonal ordning med mobbeombud for alle barn og elever i barnehage og grunnskole i alle fylker.