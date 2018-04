Gav begge selskap dispensasjon til nytt anlegg

Nyheter

På vegner av Langøylaks AS, Troland Lakseoppdrett AS og Austevoll Melaks AS orienterte Havbrukspartner formannskapspolitikarane i Bremanger om planane for Skipperdalsneset ved Berle.

Marine Harvest har tidlegare orientert kommunestyret om sine planar for same område. Etter diskusjon om kven av dei som burde få dispensasjon frå planføremål fiske, ferdsel, natur og friluftsliv landa formannskapet på at dei ikkje ønskte gjere forskjell på selskapa.

– Etter ein dispensasjon frå kommunen, så må tiltakshavar søkje fylkeskommunen om løyve etter akvakulturloven, seier arealplanleggjar Inger Hilde.

Begge dispensasjonane legg til grunn at det skal vere god dialog med fiskarlaget om anleggsutforming, og at det skal vere best mogleg driftsteknikk og driftsmetodar for å hindre miljøulempar ved akvakulturlokalitet.

Langløylaks, Troland Lakseoppdrett og Austevoll Melaks er dei samme selskapa som har påklaga Vågsøy formannskap sitt avslag på deira søknad om dispensasjon for ein lokalitet ved Husevågøy. Her fekk Blom Fiskeoppdrett dispensasjon på lokaliteten.