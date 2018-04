Storfornøyd med over 500 følgere på en uke

Nyheter

– Det har vært en utrolig respons og vi får tilbakemelding frå flere hold om at dette har truffet en nerve. Mange sier at det har vært godt å bare si at de er positive til Kinn uten å måtte argumentere for synet sitt eller uten å bli møtt med at argumentene deres ikke er gode nok i ulike kommentarfelt, sier Erlend Svoren i en pressemelding som administratorene av Facebook-siden har sendt til Fjordenes Tidende.

De er enige om at det ikke er alle som ønsker eller orker å ta denne diskusjonen i kommentarfeltet til aviser eller nettsider, og har laget «sideregler» som følgerne må forholde seg til, uansett om de er positive eller negative til Kinn.

–Dette er selvfølgelig en side for de som er positive til Kinn og for de som har lyst å lese om gode grunner til å være en del av Kinn kommune. Vi ønsker ikke latterliggjøring av personer eller argumenter, og har derfor en regel om at dette ikke er en debattside. Ingen av administratorene har verken tid eller lyst å være moderatorer heller for å sørge for at debatten blir fin, så dette er også en praktisk løsning på en utfordring, sier Svoren.

Administratoren forklarer at på Facebook-siden vil personer fra Vågsøy og Flora forteller om hvorfor de ønsker Kinn kommune velkommen.

– De varierer i yrke, kjønn og alder. I tillegg inneholder nettsiden blant annet leserinnlegg, korte filmsnutter, fakta knyttet til kommunesammenslåingen, små sitat og deling av artikler som har handlet om Kinn kommune. Og så har vi i tillegg oppfordret folk til å sende inn bilder fra Vågsøy og Flora slik at vi får se ulike deler av det som blir Kinn kommune under #mittkinn. Dette synes vi er gøy og det har begynt å komme inn flere. Dette er bare en av måtene vi kan bli bedre kjente og knytte oss sammen på, sier Erlend Svoren.

Han opplyser at det er seks personer fra Vågsøy og Flora som administrerer siden og at ingen av disse er politikere.

– Nei, vi er seks administratorer frå Vågsøy og Flora. Vi er flest frå Vågsøy. Vi er bare privatpersoner med forskjellige jobber og som alle er positive til Kinn. Vi har faktisk funnet hverandre i debatten og vi var ikke nære venner fra tidligere. Dette synes vi er kjekt. Vi har ingen bånd til verken politikere, kommunen, næringslivet eller andre. Vi bestemmer samlet hva som kommer på siden og vi samarbeider veldig godt. Vi gjør dette fordi vi har lyst til å få en litt mindre krass tone i debatten og fordi vi mente at tiden er inne for de som er positive til faktisk å kunne si det. I tillegg har vi et par personer som hjelper oss med tips, og de er også fra Vågsøy, sier Svoren.

Administratorene er likevel tydelige på at det bare er flott hvis lokalpolitikere i Vågsøy og Flora, på lik linje med andre som er positive, både kommenterer, kommer med egne synspunkt, liker siden og skriver innlegg for besøkende.

– Det setter vi stor pris på selvfølgelig! Jeg tror flere, spesielt i Vågsøy, savner å høre stemmene til de lokalpolitikerne som er positive til Kinn, så det håper vi selvsagt blir mer av. Vi ser at enkelte politikere allerede har lagt merke til siden vår, og de liker og deler innlegg. Det er supert, slår Svoren fast.

Mens Facebook-siden «Vi som heier på kystkommunen Kinn» hadde 525 følgere søndag kveld, er det 497 personer som liker siden.

– Vi har gått gjennom de som liker siden og ser at det akkurat nå er flere av «likerne» som kommer frå Vågsøy enn fra Flora. Men florøværingene har akkurat begynt å oppdage siden og vi håper selvsagt på enda flere følgere derifra også, avslutter Svoren i pressemeldingen.