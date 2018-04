Dette er reglene du bør kjenne til før påsketurene

Nyheter

Fjellvettreglene er utarbeidet av Norges Røde Kors og Den Norsk Turistforening. De ble «innført» på starten av 1950-tallet og oppdatert i 2016.

Fjellvettreglene

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.

- Planlegg turen etter gruppas evner, og ha alltid flere alternativer.

- Sørg for å ha informasjon om turområdet og forholdene du skal på tur i. Lytt til erfarne fjellfolk.

- Sørg for å ha kunnskap og ferdigheter som kreves for den aktuelle turen.

- Ta hensyn til naturen. Med god planlegging legger du ikke igjen spor etter deg.

- Lag avtaler uavhengig av behov for mobildekning og presise klokkeslett.

2. Tilpass turen etter evne og forhold.

- Gjør løpende vurderinger av forholdene, og tilpass planene dine etter det.

- Vis respekt for været!

- Å være på tur sammen med andre gir økt sikkerhet, og noen å dele opplevelsene med. Er du på tur alene, vær ekstra varsom.

- Ikke legg ut på langtur uten erfaring, du må være i stand til å ta vare på deg selv og de andre i gruppa.

- Vis hensyn til andre turgåere. Kjenn allemannsrettene og pliktene som følger med.

- Sørg for at turgruppa har en kultur for åpen og direkte kommunikasjon.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

- Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det innebærer for deg i det område du skal ferdes i.

- Benytt deg av rådene som er knyttet til det aktuelle varselet, og velg enkelt terreng når forholdene er krevende.

- Turvarslene finnes her: yr.no, storm.no og varsom.no.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

- Kle deg etter vær og forhold.

- Husk at været skifter raskt i fjellet. Ta med både ekstra klær, og det utstyret som turen og terrenget krever.

- Ekstra mat og drikke kan hjelpe både deg og andre, dersom du bruker lenger tid enn planlagt eller må vente på hjelp.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

- På vintertur trenger du vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg en natt ute. Vindsekk kan redde liv.

- Ta med deg noe, for eksempel refleksvest eller hodelykt, som gjør at du lettere blir funnet dersom uhellet er ute.

- Ha med førstehjelpsutstyr. Det gjør at du kan hjelpe både deg selv og andre.

- Bruk alltid sender/mottager, og ha med søkestang og spade dersom du skal ferdes i skredutsatt terreng.

- Pakk smart!

- Mobiltelefon kan være et nyttig hjelpemiddel, men husk at du ikke kan stole på den i alle situasjoner eller områder.

- Om ulykken er ute, varsle politiet på 112, gå etter hjelp eller prøv å varsle på annen måte.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

- Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.

- Vit at skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.

- Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg.

- Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.

- Unngå terrengfeller, slik som trange bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.

- Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.

- Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

- Bruk kart og kompass, det fungerer alltid.

- Følg med på kartet også når du går på merket rute.

- Turopplevelsen blir rikere om man følger med på kartet underveis.

- GPS og andre elektroniske hjelpemidler er nyttig, men husk å ha med ekstra strømkilde.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.

- Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.

- Har forholdene endret seg? Bør du snu?

- Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

- Avpass farten etter den svakeste i følget, og pass på at alle i turfølget er med.

- Husk å spise og drikke ofte. Når du anstrenger deg, trenger kroppen mer væske enn du føler behov for.

- Ikke vent med å søke ly til du er utslitt. Du blir mer sliten av sterk vind.

- Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tide.

