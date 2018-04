Måløy får flere studieplasser

Nyheter

Måløy vidaregåande skule øker antall studieplasser på videregående trinn 1, naturbruk. Det betyr at linja øker antall plasser fra 12 til 18. Samtidig ble det tirsdag vedtatt at plast- og komposittfag (vg2) ikke blir satt i gang til høsten. Endringene ble gjort på bakgrunn av de endelige søkertallene.

Eid-ordfører (V) og nestleder i hovedutvalget for utdanning, Alfred Bjørlo, forteller at antall plasser ved naturbruk (vg1) økes på grunn av god søknad og stort behov for å rekruttere flere ungdommer inn til fiskerinæringen.

– Den nye plast- og komposittlinja ble derimot ikke startet opp fordi det ikke var noen søkere. Begge disse endringene er dermed i tråd med innspillene fra skolen selv, sier Bjørlo.

Det er ikke meldt om noen endringer ved Eid vidaregåande skule.

– For Eid (vidaregåande skule) sin del blir alle utlyste tilbud startet opp med det klassetallet som ble utlyst. Det er verdt å merke seg at det betyr at det neste skoleår på nytt blir to klasser med studiespesialisering på Eid (vg1), siden søkingen her har tatt seg betydelig opp fra ifjor.

Endringene ved Måløy vidaregåande skule ble vedtatt da hovedutvalget for utdanning møttes på Fylkeshuset i Leikanger tirsdag.

– Det at et tilbud ikke kommer i gang kommende skoleår, betyr ikke at det blir lagt ned. Hovedutvalget skal vurdere tilbudet på nytt når de skal vedta opplæringstilbudet for skoleåret 2019-2020 i november, heter det i en pressemelding fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.