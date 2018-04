Vil høyre kva folket meiner

Nyheter

Fellesnemnda har vedteke at det skal gjennomførast ein prosess for få på plass ein samfunnsplan for Kinn kommune. Første del av dette arbeidet vil vere å gjennomføre folkemøte i grendene i Kinn. Aller først ute er Deknepollen den 16. april. Arbeidet med samfunnsplanen har ordførarane fått ansvar for, og begge er til stades på folkemøta.

Det blir nye folkemøte i Deknepollen, Raudeberg og Måløy.

– Samfunnsplanen er Kinn kommune sin overordna plan for kommunen. I dette arbeidet ønskjer vi brei folkeleg involvering, og som ein start på arbeidet vil vi invitere grendene/byane til aktiv deltaking. Vi ønskjer innspel om kva folk meiner er viktig i sitt lokalmiljø og korleis vi skal gjere heile kommunen til ein god stad å leve og bu, heiter det i ei pressemelding frå Vågsøy-ordførar Kristin Maurstad (Ap) og Flora-ordførar Ola Teigen (Ap).

Møta vil ha ein informasjonsdel om status for samanslåinga, presentert av prosjektrådmannen.

– Deretter vil vi presentere korleis vi arbeider med samfunnsutvikling og inviterer så folk til gruppediskusjonar og plenumsdiskusjonar om lokal utvikling, heiter det i pressemeldinga.

Denne delen blir leia av ordførarane i Vågsøy og Flora.

Møterekka er planlagt slik: Deknepollen 16. april, Raudeberg 19. april og Måløy 22. mai.

I Flora blir det folkemøte på Øyane 2. mai, samt Eikefjord og Florø (dato kjem).