– Vi er svært glade for at ein så dyktig og erfaren kandidat som Ottar Jan Løvoll vil stille til topps på vår valliste for Vanylven Arbeiderparti framfor komande kommuneval, seier leiar Knut Aksel Thunem i Vanylven Arbeidarparti.

Ottar Jan Løvoll var varaordførar i Vanylven i perioden 2011-2015.